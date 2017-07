Investimenti, turismo, arte, innovazione: ecco Matera 2019

Roma, (askanews) - Da Matera un programma che spazia dalla cultura ai percorsi a piedi, che punta sulla città dei sassi come traino per tutta la Basilicata - già ribattezzata BasiliconValley - e per tutta l'area del Mezzogiorno. Presentato a Roma (nella sede della Lanterna di Fuksas, evento organizzato da Hdrà) il programma culturale di Matera città della cultura europea del 2019, dove - secondo gli organizzatori - è atteso un milione di persone.La filosofia di Matera 2019 si racchiude in due parole: "Open Future", opportunità per creare una cultura aperta. Paolo Verri, direttore Matera Basilicata 2019: "Con un investimento anche relativamente ridotto in candidatura di circa 2 milioni di euro, siamo diventati la città con più grande attrattività turistica d'Italia. Siamo cresciuti del 154% in 5 anni, passando da 170mila visitatori a 400mila visitatori unici. Oggi però non si tratta solo di aumentare sul turismo ma anche la qualità dei contenuti, l'offerta, e soprattutto anche la qualità dei cittadini. L'occasione del 2019 è di creare nuove generazioni sempre più preparate, sempre più consapevoli e che vedano il sud un posto dove partire ma dove arrivare".Cinque i filoni tematici, ognuno diviso in cluster. Investiti 200 milioni di euro sul territorio per turismo e opere pubbliche; si stima che il ritorno possa essere pari a un miliardo di euro sul territorio in quattro anni:Il sindaco di Matera, Raffaello Giulio De Ruggeri:Ups00:09-00:53"E' il momento in cui la città esprime la sua ambizione, che è quella di costruire per il 2019 e anche oltre, il modello di un Mezzogiorno che funziona, un Mezzogiorno che ha sgombrato il campo da vittimismi, e che trova nel protagonismo della collettività un punto di riferimento e che vuole essere anche eretico. Noi non vogliamo fare l'inventario di ciò che manca, ma di ciò che serve. E quello che serve alla città oggi è creare le condizioni di lavoro. La vittoria del 2019 deve trasformarsi in investimenti".Per il governo un sfida per tutto il Mezzogiorno. Come spiega il ministro per la cultura, Dario Franceschini:9.00-9.14"Non è solo la sfida di Matera o della Basilicata, è come l'Expo nel 2015, o Taormina. Una grande vetrina nel mondo, una grande occasione di sviluppo, occupazione, migliorare l'immagine del Mezzogiorno".