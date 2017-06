L'agenzia tedesca Ostkreuz prepara una mostra sull'Europa

Roma, (askanews) - Ostkreuz, il collettivo di fotografi più rinomato di tutta la Germania, che attualmente sta esponendo al Museo di Roma in Trastevere, sta preparando una mostra sull'Europa, che si terrà a Berlino per la fine dell'anno prossimo. A rivelarlo sono due fotografi dell'agenzia tedesca, Annette Hausschild e Tobias Kruse."Facciamo sempre dei progetti collettivi, ogni due anni. Lavoriamo al prossimo sul tema Europa, posso rivelarglielo, e negli ultimi anni c'è stata la mostra sui Confini, che è stata bellissima e prima quella sulla Città", dice Kruse."Stiamo programmando il notro prossimo progetto: una mostra per la fine dell'anno prossimo a Berlino sul grande tema 'Europa'", aggiunge Hausschild.Attualmente a Roma è esposto il progetto creato per i 25 anni dell'agenzia, fondata a Parigi nel 1990, subito dopo il crollo del muro, sul modello della celebre Magnum Photos.