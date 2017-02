La Biennale d'arte di Christine Macel: umanesimo e libertà

Venezia (askanews) - Libertà, umanesimo, resistenza. Sono queste le parole chiave intorno alle quali è stata concepita la 57esima Esposizione internazionale d'Arte della Biennale di Venezia, curata da Christine Macel e intitolata VIVA ARTE VIVA. Una nuova edizione che è stata presentata in una giornata di pioggia che, se possibile, ha aumentato il fascino mai banale della città e che, una volta di più, cercherà di mostrare come l'arte, soprattutto quella contemporanea, possa dire qualcosa di nuovo e di utile sul mondo. A fare gli onori di casa il presidente della Biennale Paolo Baratta, che ha parlato dell'ispirazione di fondo della mostra di Macel."Un umanesimo - ha detto dal palco - che celebra la capacità degli uomini di non soccombere a quanto intorno a essi la storia sviluppa".La curatrice ha sottolineato il desiderio di "mettere l'arte e gli artisti al centro della mostra" e di fare della Biennale uno strumento per fronteggiare le crisi, i conflitti e le energie negative che circolano nel nostro mondo."L'arte - ci ha spiegato Christine Macel - è il luogo dove si può sviluppare uno spazio di libertà e di resistenza e il mercato non c'entra nulla, è un altro mondo. Per me non si tratta di parlare di arte impegnata, come si faceva negli anni 50, quello che mi interessa è l'individuo e il modo in cui vuole essere nel mondo".La mostra curata da Macel si sviluppa intorno a nove capitoli, detti anche "famiglie di artisti", quelli chiamati dalla curatrice parigina sono 120, provenienti da 51 Paesi, e di questi 103 partecipano per la prima volta alla mostra ufficiale della Biennale d'arte, numeri che certificano anche un desiderio di rinnovamento di una istituzione ultracentenaria, che prova sempre a essere contemporanea."A noi - ha aggiunto Baratta - piace vedere l'opera d'arte nel momento in cui nasce. Noi siamo qui a vedere il momento in cui la vitalità degli artisti dona all'umanità un pensiero, una riflessione, una dilatazione. E questo la Biennale deve essere, e in un certo senso il tema della mostra s'addice anche all'istituzione che promuove questa mostra".VIVA ARTE VIVA presenta nove trans-padiglioni, ma. al di fuori della Mostra ufficiale, poi, come sempre ci saranno le partecipazioni nazionali, che per il 2017 vedono 85 Paesi presenti. Tra questi l'Italia ovviamente, con il Padiglione curato da Cecilia Alemani."Ho voluto creare un clima propizio per gli artisti e le loro creazioni - ha concluso Macel - per poter trasmettere i diversi significati delle loro opere, e mi è sembrato fondamentale, proprio per via di questa idea di libertà, resistenza e generosità, offrire tutto lo spazio agli artisti e alle opere. Ho lasciato ai commissari piena libertà di sviluppare la propria visione, metterla nelle opere e poi lasciare che il pubblico giudichi".Questa Biennale d'arte, che Baratta definisce anche "un grande momento di condivisione", aprirà al pubblico il 13 maggio e resterà visitabile fino al 26 novembre.