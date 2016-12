La filosofia del see now-buy now conquista il fashion system

Milano (askanews) - L'industria della moda sta attraversando una fase di drastici cambiamenti, le politiche di mercato aggressive dei colossi del fast fashion, sempre pronti a copiare le ultime tendenze viste in passerella, stanno mettendo in crisi molte grandi case di moda. La risposta a questa situazione arriva, come spesso accade dagli Stati Uniti e si chiama See now Buy now. Non solo una tendenza, si tratta infatti di una vera e propria strategia di marketing anche nota come Ready to buy che punta a diffondere il carattere creativo del brand dando la possibilità di acquistare già a poche ora dalla sfilata un vestito, una borsa, un accessorio o, addirittura, l'intera collezione, online negli e-commerce dei brand aderenti all'iniziativa o negli stessi Flagship Store da loro selezionati.Tom Ford, Tommy Hilfiger e Ralph Lauren sono stati tra i primi brand ad adottare la tecnica del See now Buy now, ma anche TopShop e Burberry hanno aderito e in Italia Prada e Trussardi hanno dato la possibilità di comprare alcuni capi direttamente alla sfilata.La sfida è aperta, sempre più i brand mettono subito in vendita ciò che sfila in passerella senza dover aspettare la stagione seguente. Battere e bruciare sul tempo la concorrenza con linee nuove e originali è dunque cruciale per riuscire a rimanere a galla nella galassia moda.