"La prima Luna storta", il libro di Algieri presentato all'Eliseo

Roma, 20 gen. (askanews) - "La prima Luna storta" (AlterEgo Editori) è il terzo libro di Giovanni B. Algieri, giovane autore e regista originario di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza, presentato al Teatro Eliseo di Roma.Il libro racconta storie di vite ordinarie che impattano sui destini dei protagonisti, a volte con storie dolci, a volte amare. Si comincia con le difficoltà di comunicare in un agguerrito clima familiare-natalizio, per poi passare alla storia di un bambino che tenta misteriosamente di annegare a tutti i costi, fino al clamoroso hangover di tre disoccupati. Ed ancora: nel libro si affrontano il tema delle delusioni sentimentali e le inevitabili, disastrose conseguenze che esse comportano.All'Eliseo a Roma la presentazione è avvenuta accompagnata dalle note di Scarda, il "cantautore misterioso" svelato nel corso della serata; le letture sono state interpretate da Camilla Bianchini e da Andrea Venditti, protagonisti che hanno accompagnato l'autore in una chiacchierata stimolata da Martina Martorano (speaker radiofonica, redattrice di Propaganda Live e direttrice artistica del Lanificio).Giovanni B. Algieri concluderà il tour de "La prima Luna storta" a Milano.