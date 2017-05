La Sydney Opera House si rinnova, lavori per sette mesi

Roma, 10 mag. (askanews) - Si rinnovano le vele di Sydney: cominciano i lavori al Teatro d'Opera più iconico del mondo. Si tratta per la Sydney Opera House della piu' grande ristrutturazione dall'apertura nel 1973. Spiega Philby Lewis, direttore tecnico: "Tutta la nostra tecnologia è in uso dagli anni Settanta, fu installata negli anni Sessanta e progettata negli anni Cinquanta".Sette mesi di lavoro previsti per risolvere i problemi di acustica nella sala Joan Sutherland, per rinnovare l'accessoe garantire servizi ai visitatori. Louise Herron, CEO della Sydney Opera House, ha detto "E' un momento storico. Il 20 maggio, a cinque mesi esatti dal 44esimo compleanno, la Sydney Opera House chiuderà per la prima volta e rinascerà sette mesi dopo pronta ad affontare le sfide del 2018 e oltre".Il teatro ha ogni anno oltre 8 milioni di visitatori.