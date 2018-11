"Lost in Rome", lo spettacolo-incontro tra le poesie romanesche

Roma, (askanews) - Seconda edizione per Lost in Rome, spettacolo-incontro tra le poesie romanesche, la musica folk romana e la musica inglese e americana scritto da Pierpaolo Palladino ed interpretato da Angelo Maggi. Fino al 2 dicembre alla Cometa Off la Città Eterna verrà raccontata, interpretata e cantata nel suo incanto, tra passato e attualità, dall'inconfondibile voce di Maggi, accompagnata per l'occasione dalla Banda dell'Uku (Fabrizio Sartini, Luca Sgamas, Alessandro Saba) e dalla violinista Maddalena Fogacci Celi.Tra poesie di Gioachino Belli, Mauro Maré ed Elia Marcelli, canzoni e passeggiate romane, fino alle composizioni di Armando Trovajoli, Maggi adoprerà le sue molteplici corde di "doppiattore" per ripercorrere insieme al pubblico una sorta di viaggio onirico a bordo di una zattera che dal Tevere vola sui cieli di Roma, alla scoperta di angoli della città che non sappiamo più ammirare e di magagne temporanee che l'hanno modificata.