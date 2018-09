Marco Gervasio: da Disney a Angry Birds non è stato facile

Roma, (askanews) - Marco Gervasio, storico artista della Disney (suoi Papertotti e Fantomius) appena premiato con il Romics d'oro 2018, ha lavorato anche per la società finlandese Rovio Entertainmente sulla serie Angry Birds. Di questa esperienza ci ha raccontato:"E' stata un'esperienza nuova, i personaggi per me erano totalmente nuovi, mi sono dovuto cimentare con una cosa diversa dal solito perché i personaggi classici degli Angry Birds hanno solo le teste, come la maggior parte dei ragazzini sanno, quindi erano teste di uccellini e maialini (3.28), per interagire non era facilissimo, poi è uscito il film in 3D che è andato bene e i personaggi sono stati resi antropomorfi e ho cominciato a lavorare anche con i personaggi stile Disney diciamo quindi con braccia e gambe".