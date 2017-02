Milano (askanews) - Maria Grazia Cucinotta dalla parte delle donne malate di cancro, l'attrice e regista da anni è impegnata in campagne di informazione per la prevenizione dei tumori ma ora è diventata la madrina dell'iniziativa "Forza è Bellezza" per donare una parrucca alle donne in chemioterapia."E' un modo per dire, anche da un punto di vista estetico, vi supportiamo perché la perdita dei capelli durante la chemioterapia è un dolore in più che si associa alla malattia e alla paura della malattia perché rende evidente il tuo stato di salute e attraverso questa iniziativa di Pantene 'Forza è Bellezza', per ogni confezione di Shampoo e Balsamo, verrà donata una somma alla onlus Susan G. Komen, che si occupa della lotta dei tumori del seno, in modo da poter regalare una parrucca a chi sta affrontando la chemioterapia".Il tumore al seno è la neoplasia più frequente in assoluto per incidenza nella popolazione femminile. Una donna su otto in Italia si ammala di tumore al seno nel corso della sua vita per questo anche attraverso Victoria, la piattaforma P&G per le over '50 Maria Grazia Cucinotta continua il suo impegno per donare speranza e un pizzico di leggerezza a chi affronta il dolore."Non esiste bellezza nella malattia. In questi anni ho visto donne di tutti i tipi da ragazzine di 16 anni a donne di 80 ammalarsi. Perdere i capelli per una donna è essere deturpata in uno dei punti di forza femminile ed ecco perchè il progetto si chiama "Forza è Bellezza", punta a ridare alla donna quello che la malattia toglie anche se momentaneamente perchè poi i capelli ricrescono più belli di prima, e a coprire il disagio della malattia".