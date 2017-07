Matera 2019, Marcello Pittella: grande occasione per Basilicata

Roma (askanews) - "E' una straordinaria opportunità, che prova a collocare Matera e la Basilicata nel mondo, partendo dal recupero di una straordinaria e millenaria tradizione, anteponendo la cultura come ponte per il futuro. Si parte dalla valorizzazione del grande patrimonio dell'indotto della città di Matera e di tutta la regione, una grande e straordinaria sfida, che cogliamo con grande passione e volontà. Noi abbiamo una crescita esponenziale di turismo che negli anni ha fatto registrare percentuali importanti. Proviamo a rendere la nostra regione sostenibile sul piano ambientale e per i numeri che possiamo accogliere e proviamo anche a valorizzare attraverso il recupero e la tutela del patrimonio storico un territorio molto più ampio che tiene dentro i due mari, il 30% di aree protette, e che tiene dentro anche piccoli territori, microcomuni che portano in se storia straordinaria, bellezze monumentali storiche e religiose, un paniere importante che può consentire questo salto di qualità". Lo ha detto il Presidente della Regione Basilicata Marcello Pittella intervenendo alla presentazione del programma culturale di Matera a Capitale europea della cultura 2019, evento presentato alla Lanterna di Fuksas, a Roma, organizzato dal gruppo Hdrà.