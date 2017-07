Matera 2019, Verri: Basilicata ha crescita straordinaria +5,5%

Roma (askanews) - "La regione Basilicata ha avuto una crescita straordinaria del 5,5% e di traino rispetto al Pil nazionale. Non si tratta solo di cultura e turismo, ma anche di agrofood di grande qualità come il metapontino, di meccanica di precisione e automotive, con la Fiat e le filiere collegate che vendono anche a livello internazionale. Quindi una regione equilibrata che fa della sostenibilità il suo obiettivo massimo, ha anche quello di essere un grande parco naturale al servizio dell'Italia" lo ha detto Paolo Verri, direttore di Matera Basilicata 2019, nell'ambito della presentazione del programma culturale di Matera a Capitale europea della cultura 2019."Presenteremo Al World Travel Market di Londra cinque percorsi che nascono dai cinque temi di Matera Capitale europea della cultura, quindi un tema di futuro remoto con tutte le esperienze che si possono fare di futuro in Basilicata, un tema Radici e percorsi, un tema che riguarda il Silenzio e tutto il tema dell'Utopia. La Basilicata è per noi un grande giardino segreto dell'Europa da scoprire e Matera è la sua porta di ingresso", ha aggiunto Verri in occasione dell'evento presentato alla Lanterna di Fuksas, a Roma, organizzato dal gruppo Hdrà.