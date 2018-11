Matera capitale europea: "Il 19 gennaio aprono 2019 musicisti"

Matera, (askanews) - Un anno di manifestazioni, tra arte cultura mostre, itinerari. 48 settimane che si aprono con una cerimonia indimenticabile, come ha annunciato Concetta Sarlo, della fondazione Matera-Basilicata 2019."Matera oramai è nell'occhio del ciclone. Siamo pronti per partire, il 19 gennaio con la cerimonia di inaugurazione che vedrà l'arrivo a Matera di oltre 2019 musicisti attesi dalla capitale europea della cultura. È un momento di aggregazione, di rivincita, e di riscatto dell'intero territorio. Questo sarà possibile grazie a una serie di iniziative, grandi mostre, su tutto il territorio lucano".È inoltre stato ideato un passaporto per cittadini temporanei a un costo di 19 euro che dà la possibilità di partecipare a tutti gli eventi presenti sul territorio. Per l'anno europeo della cultura, è stata infatti coinvolta tutta la regione."La partecipazione del territorio è uno dei perni fondamentali della Fondazione Matera 2019: ha stanziato circa 1 milione di euro destinati ai 129 comuni della Basilicata in cui si è chiesto la partecipazione presentando progetti particolare originalità, per dare possibilità di attrattiva non solo a Matera ma in tutto il territorio lucano".