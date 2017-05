Roma, (askanews) - Il principato di Monaco si trasforma in un parterre di auto storiche da collezione in occasione del MCRoyal Expo Car Elegance. E' stato l'ex pilota di F1 Arturo Merzario a inaugurare il salone.In mostra anche una Cinquecento in fibra di carbonio alleggerita in attesa di omologazione, firmata dallo stesso Merzario. Quanto ai prototipi, invece, sette esemplari parte della collezione storica di Italdesign, sviluppati fra il 1997 e il 2107, hanno catalizzato l'attenzione di tutti.