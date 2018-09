Michelle Hunziker diventa imprenditrice con la sua linea "Goovi"

Milano (askanews) - Showgirl, super mamma e ora imprenditrice. La vulcanica Michelle Hunziker ha presentato a Milano "Goovi", la sua nuova linea di prodotti per l'igiene e la salute di tutta la famiglia ma non solo."Goovi è un po' una filosofia di vita, sarà un contenitore per le donne dove trovare consigli, conforto, dei forum dove le mamme si possono confrontare una con l'altra, ma Goovi sono anche prodotti naturali, sia di body care che integratori. La cosa bella è che sono stati studiati per tanto tempo per tener conto delle esigenze vere delle donne".Prodotti testati dermatologicamente, senza parabeni, senza glutine, vegan, senza lattosio."Di prodotti di bellezza ce ne sono tantissimi sul mercato e io ho voluto fare una cosa molto targhettizzata per le donne e per le mamme e di conseguenza anche per la famiglia. Goovi è la filosofia di coloro che non si prendono troppo sul serio, perché la vita comunque è sempre abbastanza dura per tutti, non è mai una passeggiata a ciel sereno, e per questo ci vogliono cose che facciano anche un po' sorridere"Michelle, accompagnata da mamma Ineke per lanciare Goovi, abbreviazione di "The Good vibes" ha scelto come testimonial le due figlie più piccole Sole e Celeste."Noi viviamo in un'era dove i bambini dei personaggi pubblici, volenti o nolenti sono sempre sul internet, è un'utopia pensare che adesso pixelandoli su giornali, anche se è una legge sacrosanta, cambi qualcosa. Basta che vai su internet e tutte le mie figlie le vedi ovunque e allora mi sono detta: questo è un progetto per le famiglie, per le mamme ed è un progetto sano e positivo, è un modo di trasmettere emozioni positive con la famiglia".I prodotti del nuovo brand, nato dall'unione con Artsana Group, sono al 100% Made in Italy e realizzati con ingredienti di origine naturale fino al 99,5%.