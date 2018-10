Michelle Hunziker vampiro contro la violenza sulle donne

Milano (askanews) - Michelle Hunziker mette in gioco la sua bellezza e si trasforma in vampiro in occasione della festa di Halloween per lanciare un messaggio contro la violenza sulle donne.Assieme alla media company Freeda e alla truccatrice Valentina Visintin, l'attrice e conduttrice televisiva è protagonista di una campagna di sensibilizzazione contro i "mostri": non quelli di fantasia che abbiamo imparato ad amare, ma quelli che nella vita reale abusano delle donne, quelli che sanno mimetizzarsi e che dobbiamo riuscire a riconoscere. Per lanciare il messaggio, Michelle si mette in gioco, trasformandosi in un vampiro grazie al trucco di Valentina.Il racconto all'interno del video va a comporre un manifesto contro la violenza sulle donne che parla di mostri, della difficoltà e importanza di saperli riconoscere, ma soprattutto di speranza: anche se le apparenze ingannano, insieme possiamo sconfiggere chi ci fa del male.Michelle Hunziker non è solo una delle personalità pubbliche più apprezzate dal pubblico italiano per la sua bellezza e la sua simpatia, ma è anche una celebrity impegnata sul fronte della lotta contro la violenza sulle donne attraverso l'associazione Doppia Difesa, che ha fondato nel 2007 insieme a Giulia Bongiorno.Valentina Visintin è una truccatrice professionista specializzata in effetti speciali, che ha collaborato a importanti produzioni cinematografiche e televisive, italiane e internazionali, tra cui Game Of Thrones e Harry Potter.Freeda è una media company, fondata a settembre del 2016, che produce contenuti premium rivolti alle nuove generazioni di donne, distribuiti principalmente su piattaforme social come Facebook, Instagram e YouTube.