Milano Moda, da Dsquared2 dark e grunge per uomo e donna

Milano (askanews) - I fratelli Dean e Dan Caten a Milano hanno proposto in passerella la collezione uomo firmata Dsquared2 insieme a quella per la donna. Il marchio, molto amato dal pubblico milanese per la prossima stagione fredda, è un singolare mix tra lo stile grunge e il goth-dark fatto di pelle nera e capispalla ispirati a mantelli. Grande spazio ai capi di abbigliamento dal forte mood anni '90 e all'uso del denim per ottenere effetti patchwork. Le scarpe chiuse carrarmato, hanno punte rinforzate e borchie.