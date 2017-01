Milano (askanews) - C'è il colore, anche se è caldo e quasi crepuscolare ma ci sono soprattutto righe e quadri. Ecco la collezione uomo Missoni per la prossima stagione fredda. Look casual, quasi da nerd, con pantaloni a quadri e maglioni rigati orizzontalmente per la collezione autunno inverno 2017-2018 che strizza l'occhio ai giovani senza eccessi.