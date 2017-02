New York (askanews) - Un debutto attesissimo che ha mantenuto le promesse. Lo stilista belga Raf Simons è il nuovo capo creativo di Calvin Klein e per il suo debutto nella grande mela ha voluto fare le cose in grande puntando su punta su colori forti e materiali diversi. La sfilata si è conclusa con una standing ovation. A lui spetta l'arduo compito di rilanciare la casa di moda americana, ma le premesse ci sono tutte.