New York (askanews) - I colori e le fantasie di Desigual hanno aperto la New York Fashion Week per la prossima stagione fredda. Una sfilata all'insegna del mix&match di stampe, epoche e culture che porta in passerella le donne hippie californiane. Il richiamo della collezione Extraordinary, è all'estetica punk, hippie e alle subculture che animarono la società del Golden State degli anni '60, '70 e '80.