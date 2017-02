New York (askanews) - La venere nera è tornata e dimostrando di essere ancora regina incontrastata delle passerella. Naomi Campbell in sottoveste di pizzo ha sfilato per La Perla. Un grande ritorno anche per il marchio italiano di lingerie haute de gamme, che ha scelto la grande mela per tornare dopo un po' di stagioni di assenza a sfilare con la propria collezione.Un trionfo di pizzi, trasparenze impalpabili e fiori, per una collezione mozzafiato.