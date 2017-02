New York (askanews) - Per la collezione donna Autunno Inverno 2017-18, presentata alla settimana della moda di New YorkRalph Lauren si ispira alla sensualità esotica e al nomadismo che si contrappone con il lusso di tessuti preziosi e dorati. Linee semplici, monocromatiche ed eleganti che danno risalto alla silhouette, per una donna che seduce con ampi spacchi e giochi di vedo non vedo.