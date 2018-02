New York (askanews) - Tanto bianco e tanto colore per la collezione Primavera/Estate 2018 di Ralph Lauren. L'ambientazione è Mantego Bay, nella villa jamaicana dello stesso stilista, e il look di modelle e modelli richiama e reiventa lo stile marinaro. Una collezione che ha uno stile disinvolto, ma sofisticato, con linee pulite e contemporanee nel segno di un'eleganza senza tempo.