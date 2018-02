New York (askanews) - Una carriera ricca di successi e soddisfazioni, ma ora Carolina Herrera ha deciso di lasciare. Alla New York Fashion Week, è andato in scena l'ultima sfilata della stilista nata in Venezuela dopo 37 anni di carriera. Ha deciso di passare il testimone a Wes Gordon. Non lascerà il mondo della moda, perchè si è ritagliata il ruolo di Global ambassador.