Parigi (askanews) - Un ballo in maschera fastoso ed elegante per i 70 anni di Dior e per celebrare il debutto di Maria Grazia Chiuri, da pochi mesi direttore creativo del brand del lusso internazionale. Nei giardini del Musée Rodin, trasformati in un labirinto, prima la sfilata poi il gran ballo con un parterre impressionante di celebrities e vip.