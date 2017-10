Moda Parigi, Clare Waight Keller debutta con Givenchy

Parigi (askanews) - Un altro debutto alla settimana della moda di Parigi. Clare Waight Keller, per la prima volta, ha disegnato la collezione Givenchy primavera-estate 2018, dopo sei anni da Chloé.Per il suo debutto nella casa di moda fondata da Monsieur Hubert de Givenchy, ha pensato a una serie di proposte interessanti come i cappottini bon-ton doppiopetto in blu o di pelle rossa, i tailleur pantaloni di seta nera o gli abitini e gonne tutti ruches e sovrapposizioni che giocano con volumi e tessuti.Come sempre si parte dal nero, elemento immancabile in una sfilata Givenchy, per andare su altri scuri con qualche pennellata chiara di bianco e fucsia.