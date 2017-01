Moda Parigi, debutta Redemption di Gabriele Moratti

Milano (askanews) - E' figlio dell'ex sindaco di Milano Letizia Moratti ma ha scelto di sfilare a Parigi. Gabriele Moratti, direttore creativo di Redemption ha debuttato nell'Alta Moda col marchio che in pochi anni si è fatto strada nel sistema dello stile in modo molto coraggioso e indipendente.Il brand del lusso made in Italy è passato prima sulle passerelle del pret à porter, ora il lancio in grande stile nella haute couture."Il mio obiettivo personale non è di vendere molti capi tutte le stagioni ma di vedere tra 15 anni qualcuno che indossa ancora i capi che abbiamo realizzato ora" spiega lo stilista.Un successo costruito negli anni, partendo in sordina dopo il celeberrimo scandalo della casa di batman. Gabriele Moratti fu accusato di aver trasformato senza i dovuti permessi un capannone industriale in una lussuosa dimora ispirata alla casa del super eroe.Per il suo debutto parigino e per archiviare il passato, anche il nome del marchio ricorda la sua voglia di riscatto, Gabriele Moratti ha scelto un look ispirato all'opulenza aristocratica di Barry Lyndon applicata alla cultura punk rock.