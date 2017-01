Parigi (askanews) - Per la collezione Alta Moda Primavera Estate 2017, a Parigi Giabattista Valli ha voluto rendere omaggio a Franca Sozzani, la direttrice di Vogue Italia e grande amica dello stilista, scomparsa recentemente. L'ispirazione della sfilata è una donna in viaggio in un giardino paradisiaco. Paris Haute Couture non è non è un pr t-à-porter costoso ma un laboratorio dove sperimentare nuove tendenze e capi unici da sogno con volumi a volte esagerati ma di sicuro impatto.