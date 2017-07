New York (askanews) - Un uomo forte e consapevole ma che ama sentirsi a suo agio in ogni situazione ma anche comodo e rilassato. Nel cuore di New York, la BOSS Menswear Fashion Show ha tracciato la rotta verso l'estate 2018, dove il comfort e la leggerezza si fondono con lo stile sartoriale.Con la sua collezione Primavera-estate orientata all'innovazione, Hugo Boss ha scelto colori chiari per un look casual, senza eccessi ed elegante.