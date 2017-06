Moda uomo, il nuovo trend per l'estate sono gli short

Milano, (askanews) - Ormai ci siamo, l'estate è alla porte e anche gli uomini patiscono le altre temperature. In soccorso dei maschi accaldati arriva l'ultima tendenza in fatto di moda. Gli stilisti da un paio di anni hanno sdoganato gli short, non solo i classici bermuda o long bermuda, ma anche x-short.Gambe sotto i riflettori dunque per ambo i sessi, gli shorts, sono il nuovo must have della stagione calda, da esibire anche in città, con qualche avvertenza.Prima di tutto il fisico, gambe tornite, muscolose e lunghe sono un bello spettacolo anche con pantaloncini corti e attillati, se invece sono un po' tozze meglio puntare su bermuda larghi ma comunque freschi.Un discorso a parte va fatto per l'abbinamento con le calzature.Benché molti stilisti abbiamo mandato in passerella uomini con short, sandali e calzini a mezzo polpaccio, l'effetto resta quello sgradevole che provocano i tedeschi in visita sul Garda. Meglio evitare sempre le calze, se proprio non se ne può fare a meno scegliere gli invisibili "fantasmini" ben nascosti in calzature chiuse. Chi ama i sandali dunque dimentichi le calze, sono un attentato al buon gusto, con tutto il rispetto per gli stilisti che da anni provano imporre questo orrore.