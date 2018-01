Londra (askanews) - Modelli pattinatori sfrecciano sul ghiaccio facendo salti e giravolte. E' l'insolita sfilata di Band of Outsiders per la collezione uomo Autunno-Inverno 2018/19 presentata a Londra. Lo stilista Angelo Van Mol ha scelto degli atleti per indossare i capi che reinterpretano i classici da neve donando un tocco dandy ed elegante a maglioni e pantasky.