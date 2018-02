Molta Italia in Bella Addormentata a Bolshoi, pubblico entusiasta

Mosca (askanews) - C'è sempre più bellezza italiana al teatro Bolshoi di Mosca, tempio mondiale del balletto. Nella Bella Addormentata, evento molto atteso con una messa in scena maestosa, con scenografie e costumi sbalorditivi, Italia è protagonista.La giovanissima e formidabile coppia formata da Anna Nikulina e l'italiano Jacopo Tissi è stata acclamata con una vera ovazione con 10 chiamate a scena aperta nonostante si tratti di un pubblico in genere molto viziato e quindi spesso critico.È la dimostrazione, ancora una volta, che le scommesse di Makhar Vaziev, direttore del balletto del Bolshoi, con un passato prossimo alla Scala, sono vincenti. E non si tratta solo del grande talento del 22enne Tissi, ma a contribuire a questo grande successo ci sono altri italiani, basti pensare alle luci realizzate da Vinicio Cheli, alle scenografie del grande maestro Ezio Frigerio e ai costumi della premio Oscar Franca Squarciapino.