Musica e pittura, il progetto S'Ignora conquista Siracusa

Siracusa, (askanews) - Il Progetto S'Ignora, ideato dal giovane cantautore siciliano Giovanni Caccamo e dall'artista Giovanni Robustelli, per coniugare arte, musica e patrimonio dell'Unesco in Italia, fa tappa a Siracusa, nella splendida cornice barocca di piazza Duomo a Ortigia.Le note di un pianoforte, la voce di Caccamo, il pennello di Robustelli si intrecciano per valorizzare le bellezze italiane e accendere un faro sui patrimoni culturali e artistici spesso nascosti. A sposare il progetto la Fiat, che ha investito nell'iniziativa e ha voluto ricordare i 60 anni della Fiat 500, e Unesco Giovani, che ha scelto dieci location d'eccezione in tutta Italia.L'artista siciliano Giovanni Caccamo: "Sono contentissimo, l'emozione è stata tanta in ognuna di queste tappe, ma sicuramente la Sicilia ha un'emotività particolare per me e anche perché sono 'a casa mia' ed è carica di aspettative. Siamo in un posto magnifico, qui ad Ortigia".Signora inteso come donna, S'Ignora anche come gioielli spesso nascosti e dimenticati. "Signora ha un duplice significato: riferimento alla femminilità e uno a Carmelo Bene con tutto ciò che ignoriamo e si ignora. Questo influisce sulla scelta del repertorio musicale e la realizzazione dei quadri di Robustelli".L'eclettico artista siciliano, Giovanni Robustelli: "È un'emozione potersi esibire e mostrare il nostro lavoro nella nostra terra. Ortigia è un'altra delle bellissime tappe percorse finora. Siamo onorati. Il pubblico è entusiasta del progetto, entra all'interno dell'esibizione, all'interno del dialogo che c'è tra musica e pittura. Il pubblico capisce l'atmosfera e la condizione che servono per fruire dello spettacolo".A Siracusa presenti il vicesindaco della città, Francesco Italia, i familiari di Caccamo, originario di Modica, autorità e tanti spettatori.Le prossime tappe del tour S'Ignora: 29 giugno Carpi (Piazza Re Astolfo), 15 luglio Agropoli (Castello di Agropoli), 27 luglio Lerici (Castello di Lerici), 28 luglio San Gimignano Rocca di Montestaffoli).