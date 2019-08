Nala e Simba, due incantevoli cuccioli di leone bianco

Mailleraye-sur-Seine, 12 ago. (askanews) - Si chiamano Nala e Simba proprio come i due protagonisti del film Disney "Il Re leone", sono due cuccioli di leone bianco nati in cattività in Francia. E' la quarta nascita avvenuta nel ricovero dell'associazione "Caresse de tigre", che a Mailleraye-sur-Seine, raccoglie altri 10 grandi felini malati o in difficoltà.L'associazione è stata creata da sue ex artisti circensi, che hanno fortemente voluto un ricovero per proteggere questi grandi animali da maltrattamenti e dalla sfruttamento.I due incantevoli e dolcissimi leoncini, a due mesi dalla nascita, hanno ancora bisogno di cure e il loro ruggito è decisamente incerto, tanto da sembrare un miagolio di un gattino. Nala e Simba grazie all'attività dei volontari sono stati così messi al riparo da un futuro di sfruttamento, invece una volta cresciuti saranno ospitati un parchi zoologici per la gioia dei visitatori.