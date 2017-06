Nantes, dieci anni di successi per le "Machines de l'Ile"

Nantes (askanews) - Dieci anni di successi a Nantes in Francia, per le straordinarie "Machines de l'Ile", le installazioni animate, ispirate ai libri di Giulio Verne e alle invenzioni di Leonardo Da Vinci, create da François Delarozière e Pierre Orefice il 30 giugno 2007 e che oggi contano circa 650mila visitatori all'anno.Il simbolo del progetto è un gigantesco elefante meccanico in legno e acciaio da 48 tonnellate, alto 12 metri, che gira per le strade del parco ed è stato adottato soprattutto dai bambini che lo seguono festanti passo dopo passo.