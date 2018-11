Nasce il Poetuber, quando la poesia si adegua all'era digitale

Milano (askanews) - Un po' poeta un po' youtuber; nell era digitale e dei social network anche la poesia - che può apparire legata a un tempo ormai passato - cerca nuove strade divenendo "videopoesia"; nasce così l'idea del "poetuber", il poeta su Youtube.Il poetuber è Angelo Vitale, siciliano che vive e lavora Milano, giornalista e comunicatore col pallino del teatro e della poesia. Nel '93 aveva già pubblicato una raccolta: "Presuntuosi magmi", ma dopo l'incontro col sociologo Danilo Dolci, che nonostante le critiche pure lo aveva incoraggiato, aveva pensato di desistere. Poi, 20 anni dopo, l'illuminazione e l'idea di dar vita al progetto poetuber.Sul suo canale Youtube sono già pubblicate 34 videopoesie, trasformate in piccoli cortometraggi in versi.Vitale, che si definisce "coltivatore diretto" della poesia, nel suo progetto ha coinvolto l'attore teatrale Vincenzo Pirrotta, Alfredo Partexano che ha composto le musiche originali per le videopoesie, il fotografo Stefano Scarpiello e il videomaker Enrico Dalla Vecchia.