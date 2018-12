Natale nel segno del vintage a Milano, l'East Market raddoppia

Milano (askanews) - L'edizione natalizia di East Market raddoppia: il mercatino vintage milanese gratuito dedicato alla vendita, allo scambio e all'acquisto sarà aperto domenica 2 e domenica 16 dicembre per lo speciale periodo che anticipa le feste. Tantissime idee regalo, oggetti originali e divertenti per un natale nel segno del vintage.Trecento espositori, sempre scelti tra collezionisti di modernariato e vintage, artigiani, artisti, grafici e designer da tutta Italia, selezionati dallo staff di East Market.Le categorie merceologiche presenti sono prevalentemente collezionismo, modernariato, usato, pulci, design e artigianato. Curiosando tra i vari stand si può trovare un po' di tutto e per tutti i gusti: all'abbigliamento agli accessori passando per i libri i dischi e anche mobili giochi e oggettistica varia.