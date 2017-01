Nuova campagna social Goethe Institut, in palio volo a Berlino

Roma, (askanews) - Cosa dice l'orso Hans? Offre un'opportunità da non perdere, peccato che per capirlo bisogna conoscere il tedesco. E quindi iscriversi a un corso del Goethe Institut. Chi lo fa potrebbe vincere un weekend cinematografico per due - volo incluso - a Berlino e due biglietti per la Berlinale.La direttrice del Goethe Institut a Roma, Gabriele Kreuter Lenz: "Tedesco non puoi capire cosa ti perdi, è il motto della nostra campagna al Goethe Institut".La nuova campagna punta soprattutto ai social per attirare i giovani:"Con questa campagna vogliamo mostrare che se uno parla tedesco e impara tedesco, al Goethe Institut si apre un mondo diverso, si aprono tante possibilità, come partecipare alla Berlinale, se si ha fortuna si vince un premio".Questo è il primo di una serie di video promozionali che promettono premi sempre nuovi e sorprendenti. A patto di conoscere il tedesco...