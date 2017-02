Nuova linea ready-to-wear de La Perla: sensuali giacche corsetto

Roma, (askanews) - Giacche corsetto da indossare fuori casa, pensate per una donna libera che non ha paura di mettere in mostra la propria sensualità, ma senza rinunciare alla comodità. Sono il punto forte del nuovo negozio de La Perla, inaugurato con un super party in via Montenapoleone a Milano, in piena Fashion week. La linea predominante è il "ready-to-wear", che porta il reggiseno fuori dalle camere da letto:L'ad di Pacific Capital, holding dello storico marchio di lingerie, Paolo Barbieri:"Siamo finalmente sbarcati nel ready-to-wear. E' un ready-to-wear particolare, come avete visto perché l'idea di fare un ready-to-wear coerente con la storia, con la legacy di La Perla e quindi un ready-to-wear che parte dall'intimo per andare fuori e quindi avete visto tutte le giacche corsetto, in realtà partono dall'idea di un corsetto che viene esternalizzato tutti i vestiti che hanno anche la parte di haute-couture, che partono da un bra, hanno il reggiseno strutturato all'interno", spiega."Non saremo stati credibili se non creando la continuità tra il nostro mondo della lingerie e il ready to wear. Non solo l'uso dei 'Pizzi leavers' che fanno a Calais, i più belli del mondo, ma anche l'idea di una donna libera, che non ha paura di mostrarsi nella sua sensualità, ma anche nella sua comodità", aggiunge.La modella Mariacarla Boscono:"Bello, io sono abbastanza open a tutto quello che è 'exploring', quindi mi piace".