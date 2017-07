Nuove luci a Pompei: la magia della visita notturna agli scavi

Roma, 3 lug. (askanews) - Suoni, luci, voci narranti e proiezioni in 3D: la magia della nuova Pompei notturna apre le porte ai visitatori che anche di notte potranno visitare gli scavi e godere del nuovo impianto di illuminazione che traccia i nuovi percorsi all'interno degli scavi, facendo rinascere la storia dell'antica città romana dalle ceneri del Vesuvio."Il nuovo impianto di illuminazione di Pompei è un altro importante passo della rinascita di un sito archeologico unico al mondo", ha dichiarato il ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini.Con la nuova illuminazione i visitatori potranno ora godere dell area archeologica anche di notte in un percorso di suoni e luci che dall antica Porta Marina conduce nel pieno della storia. Oltrepassate le Terme Suburbane, poco fuori la cinta muraria e l accesso dalla via del mare, le grida e le attività di artigiani e lavoratori provenienti dalle botteghe di via marina (la bottega del panettiere e il negozio di Furius), i rumori e le chiacchiere della padrona di casa nella Domus di Trittolemo, i suoni e le voci che accompagnano e raccontano i ludi (giochi) in onore di Apollo nel Santuario omonimo, e ancora il ritmo dei tamburi e delle musiche delle sacre cerimonie di culto per il supremo Giove, al Capitolium (o Tempio di Giove), la confusione del Mercato (il Macellum), le attività dei fulloni (i lavandai) presso l Edificio di Eumachia, scandiscono le tappe di questo viaggio nel passato. L itinerario si conclude alla Basilica, l antico Palazzo di giustizia, dove le pareti dell edificio si trasformano, grazie a una proiezione tridimensionale, in case e giardini pompeiani, pieni della vita e del colore che affreschi, piante e fiori regalavano alla vista e al godimento dei pompeiani.Le visite si terranno ogni martedì e giovedì dall'8 luglio, con un apertura straordinaria di sabato per il primo fine settimana, al 24 agosto a partire dalle 21, in 6 turni per gruppi di 50-60 persone secondo il seguente calendario: 8, 13, 18, 20, 25, 27 luglio; 1, 3, 8, 10, 17, 22, 24 agosto. Il costo della visita, che avrà una durata di un ora e un quarto, è di 11 euro. La prenotazione è consigliata ai seguenti numeri: 800600601 (da linea fissa) e 08119737256 (da mobile e dall estero). La visita prevede un accompagnamento didattico.Per ulteriori informazioni e documentazione si può consultare il sito del Mibact dedicato a Pompei di notte.