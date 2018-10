Palazzo Grassi, il 24 ottobre un dialogo sulla pittura di Oehlen

Venezia (askanews) - Un dialogo sulla pittura di Albert Oehlen per indagare le tematiche e le connessioni che il lavoro dell'artista tedesco, uno dei più importanti pittori del presente, continua a sollevare. In occasione della mostra "Cows by the Water" a cura di Caroline Bourgeois e in corso a Palazzo Grassi sino al 6 gennaio 2019, il Teatrino di Palazzo Grassi presenta "Albert Oehlen e la pittura di oggi" il dialogo tra Jean-Pierre Criqui, conservatore al Musée national d'art moderne - Centre Georges Pompidou a Parigi, e Mark Godfrey, curatore alla Tate Modern di Londra. L'evento è fissato per mercoledì 24 ottobre alle 18.Dalle 21.00 del 25 ottobre inoltre, l'atrio di Palazzo Grassi sarà inondato dalle sonorità del trio Steamboat Switzerland, composto da Dominik Blum all'organo, Marino Pliakas al basso e Lucas Nigli alla batteria. Su invito dello stesso Albert Oehlen, il gruppo si esibirà con un repertorio che oscilla tra nuova musica e improvvisazioni jazz, cui si aggiungono influenze che spaziano dall'hardcore al drum'n'bass passando per il noise, rifuggendo qualunque tipo di classificazione. Il concerto offre al pubblico l'occasione di comprendere l'importanza della musica non soltanto nella poetica, ma nella vita di Albert Oehlen. Tanto che la mostra "Cows by the Water" è accompagnata da una playlist di Spotify creata ad hoc dall'artista per accompagnare i visitatori nell'esplorazione del percorso espositivo.