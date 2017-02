Palermo capitale della Cultura, cosa ne pensano i palermitani

Palermo, (askanews) - E' Palermo la Capitale italiana della Cultura 2018. L'annuncio è stato dato dal ministro per i Beni culturali Dario Franceschini, un titolo che porterà nelle casse del capoluogo siciliano un milione di euro da investire in iniziative culturali. Ma cosa ne pensano i palermitani?"Sono contenta, molto felice, anche una cosa buona per la città, visto che non funziona niente, almeno una cosa ottima ce l'abbiamo", spiega questa donna."Bello, speriamo che in ogni caso l'amministrazione attuale o chi verrà successivamente possa sfruttare al meglio questa iniziativa che è sempre uno specchietto a livello nazionale-internazionale", aggiunge quest'uomo."Penso che sia soddisfacente, dato che noi contribuiamo ogni giorno a mantenere Palermo come il centro nevralgico della Sicilia, ovvero un punto dove possiamo parlare, possiamo discutere e i giovani sono liberi di esprimersi, in molti paesi non è così e mi spiace molto per questo", secondo questo ragazzo."Diciamo che un risultato abbastanza bello per la città, ma bisogna anche sistemare la città perché mancano tantissime cose", conclude questo signore.