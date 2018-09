Palermo, da Turandot a My Fair Lady: le novità del Teatro Massimo

Roma, (askanews) - Sarà la Turandot di Puccini ambientata in una immaginaria Cina del futuro a inaugurare il 19 gennaio la stagione 2019 del Teatro Massimo di Palermo. Ricco il cartellone presentato. Il sovrintendente del Teatro Massimo, Francesco Giambrone:"Abbiamo una stagione 2019 che prevede 10 opere, quindi un titolo in più rispetto al passato, tre balletti, 10 concerti e una novità, il ritorno del recital di canto. Grandissime interpreti del nostro tempo accompagnate al pianoforte e penso sia una bella novità".Le coproduzioni coinvolgeranno teatri italiani ed europei, ma non solo. "Ci sono molti teatri stranieri coinvolti, abbiamo chiuso per il 2020-21 coproduzioni con il Covent Garden di Londra, con l'Operà di Parigi, e torniamo in Oman con la Traviata e con Placido Domingo".Il sindaco di Palermo e presidente della Fondazione Teatro Massimo Leoluca Orlando: "E' la conferma dell'eccellenza del Teatro Massimo in quest'anno di capitale della cultura in cui si stanno rafforzando le eccellenze che ci sono e promuovendone di nuove e il Teatro Massimo è un'eccellenza che c'è".Oltre ai classici, come "I Pagliacci" e "Il barbiere di Siviglia", grande attesa per il "Winter Journey", prima assoluta di Ludovico Einaudi con la regia di Roberto Andò e per il musical "My Fair Lady", per la prima volta al Massimo. Filo rosso che unisce gli spettacoli sarà il viaggio come percorso di crescita, spesso doloroso, una scoperta di un nuovo se' che comporta al tempo stesso la rinuncia a qualche elemento dell'io precedente.