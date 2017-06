Paolo Baratta: senza architettura siamo tutti più poveri

Venezia (askanews) - "Il ruolo culturale della Biennale - ha concluso il presidente Baratta - è quello di far tornare il desiderio di queste cose alla gente. Fare tornare la consapevolezza e il desiderio, e mostrare che si può fare, e che spesso non costa neanche tanto, anzi si perdono molte più risorse facendo le cose male, che non curando lo spazio bene. È uno sforzo di formazione, di conoscenza, di arricchimento di noi stessi. Senza architettura siamo tutti più poveri". Lo ha detto il presidente della Biennale Paola Baratta, in occasione della presentazione della 16esima edizione della Biennale di Architettura, che aprirà al pubblico nel 2018.