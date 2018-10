Parigi, (askanews) - Dopo la sfilata dello scorso anno lungo gli Champs Elysée, L'Oreal ha scelto un'altra location spettacolare per presentare la nuova collezione durante la Paris Fashion Week: una passerella galleggiante di 60 metri in mezzo alla Senna, non lontano dal Musée D'OrsayUna sfilata-evento aperta gratuitamente al pubblico, accolta con stupore da parigini e turisti capitati lì per caso.