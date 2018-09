Pavarotti, Vasco, Bottura, Enzo Ferrari in scultura di cioccolata

Bologna, 22 set. (askanews) - Un monumento di cioccolato ispirato all'iconico Monte Rushmore: al posto dei volti dei presidenti americani, quelli di quattro glorie modenesi come Enzo Ferrari, Luciano Pavarotti, Vasco Rossi e Massimo Bottura. La scultura permanente del peso di 800 chili, realizzata dal maestro cioccolataio Mirco Della Vecchia, verrà inaugurata nel cuore di Modena, in piazza Matteotti, in occasione della prima edizione di Sciocolà, festival del cioccolato artigianale in scena dall'1 al 4 novembre nella cornice di via Emilia Centro. La manifestazione è promossa da Cna Modena in collaborazione con Acai, l'associazione cioccolatieri artigiani italiani con il patrocinio di Regione Emilia-Romagna e Comune di Modena e con la main sponsorship di Bper Banca.L'organizzazione è affidata a Sgp Events, che ha ideato un programma "a misura di famiglia" con l'obiettivo di coinvolgere un pubblico trasversale di golosi e non solo. Tra gli eventi principali verranno organizzati anche un concorso che eleggerà la miglior pralina all'aceto balsamico tradizionale di Modena Dop organizzato da Cna Modena in collaborazione con il consorzio di tutela dell'aceto balsamico tradizionale di Modena; il Processo al Cioccolato, conferenza-spettacolo che farà luce sugli aspetti nutrizionali del cacao; la tavoletta di cioccolato da record lunga 10 metri realizzata dai maestri di Acai.