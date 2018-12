Peppa Pig sostiene il Christmas jumper day di Save the Children

Milano (askanews) - Peppa Pig si schiera al fianco di Save the children per la terza edizione del Christmas Jumper Day, l'iniziativa benefica dedicata a tutta la famiglia per realizzare insieme maglioni a tema natalizio. Da venerdì 14 a domenica 16 novembre, al WOW Spazio Fumetto di Milano genitori e figli potranno partecipare a laboratori creativi per imparare a decorare i loro vecchi maglioni trasformandoli in Christmas Jumper con decorazioni dedicate al mondo di Peppa Pig.Come fare lo spiegano in un video tutorial lo youtuber FimoKawaiiEmotions e la piccola Francesca. Aderire è semplice: basta procurarsi un maglione e decorarlo a piacere con elementi natalizi o registrarsi al sito internet Christmasjumperday.it per ricevere gratuitamente un kit guida per la realizzazione del proprio maglione. Anche 106mila tra insegnanti e alunni di tutta Italia hanno aderito all'iniziativa e ricevuto uno speciale School Kit per personalizzare i loro maglioni. Anche il cantante e giudice di XFactor, Manuel Agnelli ha sposato la causa di Save the Children e realizzato un video divertente per invitare tutti a partecipare alla grande festa del Christmas Jumper Day.