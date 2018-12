Pirelli HangarBicocca, concerto di ottoni nella mostra di Antunes

Milano (askanews) - Come ormai è una consuetudine, le mostre in Pirelli HangarBicocca a Milano vivono anche del loro ricco public program. Nel caso dell'esposizione di Leonor Antunes "The last days in Galliate" è andata in scena una serata musicale con il trio Zinc and Copper, composto da Robin Hayward, Elena Kakaliagou e Hilary Jeffery, che insieme governano una ensemble variabile di ottoni.Nel corso dello spettacolo è stata presentata anche la prima mondiale di OCCAM OCEAN - DELTA X, di Eliane Radigue, opera ispirata alla filosofia di Gugliemo di Occam.