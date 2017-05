Prada Resort 2018, tra toni pastello, trasparenze e calzettoni

Roma, (askanews) - Miuccia Prada ha scelto di giocare in casa, a Milano, e ha presentato la sua collezione Resort 2018 sotto la cupola della Galleria Vittorio Emanuele, all'Osservatorio della Fondazione Prada.La linea sportiva diventa parte fondamentale e integrante ed espime una nuova femminilità. Giacche e giubotti con zip, abiti corti e gonnelline a pieghe, giochi di materiali, tulle, nylon, neoprene e trasparenze, chiffon, ricami e merletti, stampe di fiori liberty e conigli (****00.28***) come se le modelle fossero delle fatine uscite dalle favole.Toni pastello come il bianco, il rosa e il verde acqua a contrasto con il blu navy, il nero e il grigio. Elemento cult della sfilata i calzettoni da atleta indossati sotto ogni capo e con ogni scarpa, non solo le sneaker, come fossero un accessorio.