Praticare yoga con le caprette, l'ultima moda negli Stati Uniti

Roma, (askanews) - Per alcuni un massaggio, il "Goat Yoga" o "Yoga con le capre" è l'ultima follia in materia di pratica yogica negli Stati Uniti. Nelle aziende agricole come quelle di Thoousand Oaks, in California, la compagnia di capre nane aiuta i praticanti di yoga a rilassarsi e a mantenere le posizioni (asana), anche con una capra sulle spalle."Amo davvero tanto gli animali - racconta questa praticante alla sua prima esperienza con il Goat Yoga- e quando abbiamo scoperto che si poteva fare yoga con delle caprette, ci siamo dette che era qualcosa di davvero super da provare. Allora ci siamo decise a venire e mi piace davvero tanto. Sono davvero graziose"."Ti saltano sopra, provano a mangiare gli elastici dei capelli o i materassini di yoga durante la lezione, quindi aggiungono un po' di sfida che normalmente non avremmo durante le sequenze di yoga, ciò aggiunge pepe"."Lo yoga con le caprette è qualcosa di totalmente nuovo e credo che sia geniale, perché la terapia che uno riceve non ha prezzo", aggiunge Meredith, insegnante di yoga.Purtroppo, la maggior parte della gente ha dei cliché sullo yoga e pensano 'oh mamma, non posso fare la posizione sulla testa, non sto in equilibrio, ma come vedete non stiamo parlando di questo. Lo yoga riguarda il respiro, se siedi qui con una capra che cerca di mangiarti i capelli tutto il tempo e sei presente e respiri, questo è lo yoga".Lo "Yoga Capra" viene praticato nelle aziende agricole del Paese con capre nane, alte circa 40-50 centimetri quando sono adulte, che vagano tra i partecipanti. Questa lezione, a cui hanno preso parte una ventina di persone e una quindicina di capre, tra cui 11 capretti, è costata 15 dollari l'ora, ovvero il prezzo medio di una lezione classica. E intanto si sono già aprte le liste d'attesa per partecipare.