Quel quadro di Boldini che fa pensare alla "Cavallina" di Pascoli

Roma, (askanews) - Uno studio di vita all'aperto che potrebbe nascondere un segreto, l'ispirazione alla famosa"Cavallina storna" di Giovanni Pascoli: è l'acquerello di Giovanni Boldini "Cavallo e Calesse" della Fondazione Sorgente Group, presentato al Complesso del Vittoriano nell'ambito della mostra romana dedicata al grande pittore.Valter Mainetti, presidente della Fondazione Sorgente Group, ha spiegato com'è avvenuto il ritrovamento dell'opera: "Noi abbiamo trovato questo acquerello a New York nel 2013. Io ho pensato subito alla cavallina storna perché non c'è un driver del cocchio. Rientrando in aereo con più calma ho visto che il quadro è del 1905 ma Pascoli scrisse la Cavallina storna nel 1903 e quindi le date collimavano, sono contento di aver fatto questa scoperta e averla riportata in Italia".Alla presentazione anche Claudio Strinati, Direttore Scientifico della Fondazione Sorgente Group, eTiziano Panconi, Presidente del Museo archives Giovanni Boldini Macchiaioli. Panconi ha spiegato:"Siamo nel campo delle ipotesi ma il soggetto ricorda quello della Cavallina storna con questo cavallo che torna a testa bassa. C'è questo elemento di malinconia che aleggia e vive in tutte le parti del quadro e anche la data del 1905 è abbastanza prossima quella della poesia che fu scritta dal Pascoli nel 1903".Il quadro è interessante anche per altri motivi: Boldini è conosciuto quale cantore della Belle Epoque, per le sue figure femminili eleganti, ma - come ha ricordato Marina Mattei, archeologa e curatrice dei Musei Capitolini - fu anche un "pittore della realtà", che dipinse ciò che vedeva, immedesimandosi nella condizione psicologica dei soggetti: "Questo dipinto rende a Boldini una nuova luce, perché ce lo fa vedere com'era: il pittore che dipingeva quello che sentiva, le emozioni. In questo senso è molto simile anche a Verdi che lui ritrae nel famoso pastello".